Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:45

Транспорт

Польша закроет границу для грузовиков из России и Белоруссии

Фото: depositphotos/TatsianaHrak

Польша планирует закрыть въезд грузовикам российских и белорусских перевозчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего постановления МВД страны.

Из документа следует, что он затронет грузовики, тягачи, прицепы, полуприцепы и другие аналогичные транспортные средства с госномерами России или Белоруссии. Для них будут недоступны грузовые погранпункты на польско-белорусской границе.

Между тем в минувший понедельник депутаты Госдумы единогласно поддержали предложение о запрете проезда польских грузовиков по российской территории. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, это лишит Польшу порядка 8,5 миллиарда евро доходов.

Анонсируя эту инициативу, председатель нижней палаты парламента отмечал, что в послевоенные годы СССР потратил сотни миллиардов долларов на восстановление Польши, а та теперь ведет русофобскую политику что недопустимо. Поэтому Варшава должна теперь за это ответить.

Совет ГД одобрил решение о запрете проезда польских фур по территории РФ

Читайте также

транспорт

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика