Польша закроет границу для грузовиков из России и Белоруссии

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Польша планирует закрыть въезд грузовикам российских и белорусских перевозчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего постановления МВД страны.

Из документа следует, что он затронет грузовики, тягачи, прицепы, полуприцепы и другие аналогичные транспортные средства с госномерами России или Белоруссии. Для них будут недоступны грузовые погранпункты на польско-белорусской границе.

Между тем в минувший понедельник депутаты Госдумы единогласно поддержали предложение о запрете проезда польских грузовиков по российской территории. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, это лишит Польшу порядка 8,5 миллиарда евро доходов.

Анонсируя эту инициативу, председатель нижней палаты парламента отмечал, что в послевоенные годы СССР потратил сотни миллиардов долларов на восстановление Польши, а та теперь ведет русофобскую политику что недопустимо. Поэтому Варшава должна теперь за это ответить.

