Совет ГД одобрил решение о запрете проезда польских фур по территории РФ

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Депутаты Госдумы единогласно поддержали предложение о запрете проезда польских грузовиков по российской территории. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

По его словам, парламентарии также одобрили идею лишить польских перевозчиков заправляться топливом по российским ценам, установив для них отдельные цены, соответствующие уровню ЕС.

"В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 миллиарда евро доходов, получаемых за счет России. Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику", – написал он.

Володин добавил, что польским властям придется объясниться с более чем 20 тысячами водителей, поскольку те в итоге могут потерять работу.

О том, что Совет ГД обсудит соответствующий запрет, Володин сообщил в минувшее воскресенье. Он напомнил, что в послевоенные годы СССР потратил сотни миллиардов долларов на восстановление Польши, поэтому ее русофобская политика недопустима и она должна за это ответить.

В Варшаве между тем усомнились в серьезности слов спикера Госдумы, посчитав их "советскими пропагандистскими играми". Представители польского истеблишмента отмечали, что не собираются России ни за что платить.

