Картаполов предложил создать объединенный штаб по охране границы с Украиной

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

В российских регионах, граничащих с Украиной, следует создать объединенный штаб, который будет координировать работу всех представителей силовых ведомств по охране госграницы. Об этом РБК заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он добавил, что в Белгородской области находится достаточное количество представителей силовых ведомств, однако они не сведены в единую систему.

В качестве примера Картаполов напомнил проведение антитеррористических операций на Северном Кавказе, когда была создана Объединенная группировка войск. Так, по его словам, объединенному штабу должны будут подчиняться все силовики и структуры, которые присутствуют на территории.

Помимо этого, Картаполов, комментируя идею вооружения территориальной обороны, предложил сформировать подразделения при местных отделениях МВД или ФСБ. Чтобы вооружить отряды самообороны, необходимо урегулировать их правовой статус, отметил он.

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) атаковала Грайворонский городской округ Белгородской области 22 мая.

Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности РФ.

В результате ЧП погиб один местный житель. Еще одна женщина скончалась от сердечной недостаточности в процессе транспортировки на безопасное расстояние. 13 человек получили травмы и ранения.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.