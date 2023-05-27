ВС РФ отреагируют в случае провокаций Киева в Приднестровье – МИД

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Российские войска отреагируют в случае провокаций Киева в Приднестровье, предупредил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Дипломат подчеркнул, что никто не должен сомневаться в этом.

"ВС РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих ОГРВ и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье", – цитирует его ТАСС.

Галузин объяснил, что любые провокационные действия в такой ситуации будут восприниматься как нападение на Россию.

Ранее власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики попросили РФ увеличить число миротворцев. Уточнялось, что в зоне безопасности постоянно действуют не более 450 российских миротворцев, при этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3,1 тысячи человек.

Глава представительства ПМР Леонид Манаков добавил, что юридически возможно увеличить число российских миротворцев – такая опция оправдана в случае провокаций и террористической угрозы.

До этого лидер республики Вадим Красносельский заявил, что через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне.

