Кулеба заявил, что Украина не собирается атаковать Приднестровье

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Киев не собирается атаковать непризнанное Приднестровье, но держит войска у его границ, поскольку там расквартирована Оперативная группа российских войск (ОГРВ), сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью молдавскому телеканалу, передает ТАСС.

По его словам, Приднестровье на юго-западном фланге – это риск, который заставляет направлять силы на этот участок границы для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией. Он подчеркнул, что Приднестровье – это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

"И мы абсолютно уважаем тот путь, который выберет правительство Молдовы в том, что касается отношений с Приднестровьем и реинтеграции этого региона", – заявил Кулеба.

Глава украинского МИД добавил, что не верит в то, что прописанный в Конституции Молдавии нейтралитет может защитить ее, поскольку у нее нет армии.

Комментируя расположенные на территории Приднестровья склады боеприпасов в Колбасне, Кулеба заявил, что внимание к этому объекту объяснимо в ситуации, когда любое оружие на вес золота. При этом он добавил, что нет четкого понимания, что именно находится на тех складах в Приднестровье и в каком оно состоянии.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило тысячи военнослужащих в Одесскую область для осуществления провокации против Приднестровья. Боевики и техника ВСУ еще с начала марта начали размещаться в ангарах для сельхозпродукции в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная. Только за апрель туда были переброшены до четырех тысяч человек. Раз в два-три дня они меняют места дислокации.

По данным СМИ, с 9 по 15 мая одна украинская группировка планирует отправиться в направлении Тирасполя, чтобы реализовать вооруженную провокацию с целью отвлечения внимания ВС РФ, а вторая – попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной в Приднестровье.

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