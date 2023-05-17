Пограничники спасли гражданку КНР, выпавшую из лодки на пограничной реке в Приморье

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Российские пограничники спасли из воды на пограничной реке Уссури в Приморье гражданку КНР, которая выпала из движущейся лодки. Об этом со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ России сообщает РИА Новости.

"Пограничным нарядом в ходе несения службы по охране государственной границы на участке службы в Дальнереченске замечена лодка с двумя гражданами на борту, движущаяся по пограничной реке Уссури. При маневрировании гражданка КНР выпала за борт, а лодка продолжила движение", – указано в сообщении.

Уточняется, что сотрудники пограничной службы оперативно извлекли пострадавшую из воды и оказали первую медицинскую помощь. Женщину передали китайской стороне.

В погранслужбе также уточнили, что лодка, с которой выпала женщина, была китайской, и не нарушала границ.

Ранее сообщалось, что в Республике Тыва спасатели вытащили из ледяной воды мужчину на надувной лодке. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из-за сильного течения и льда у берегов реки.