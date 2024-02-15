Запад оценил восстановление Украины в 486 млрд долларов

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ООН, ЕС, Всемирный банк и Киев оценили восстановление Украины в течение следующего десятилетия в 486 миллиардов долларов по сравнению с 411 миллиардами в 2023 году. Об этом сообщается в опубликованном совместном заявлении на сайте Всемирного банка.

"По состоянию на 31 декабря 2023 года общие затраты на реконструкцию и восстановление на Украине в течение следующего десятилетия составят 486 миллиардов долларов по сравнению с 411 миллиардами долларов, оцененными год назад", – говорится в документе.

Ранее глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри выступила против идеи G7 использовать замороженные активы ЦБ России для восстановления Украины. Она назвала действия "Большой семерки" "непрямой конфискацией".

До этого зампред Совфеда Николай Журавлев сказал, что Минфину РФ надо разработать законопроект об ответных мерах, если Запад решить использовать замороженные российские активы. Он напомнил, что у страны накопились большие суммы на счетах типа "С". Журавлев указал, что они также в качестве ответной меры должны быть обложены налогом.

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