Военные РФ отразили попытку атаки надводного беспилотника в Севастополе

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие отразили попытку атаки надводного беспилотника в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что безэкипажный катер был уничтожен. Именно этот инцидент стал причиной громких звуков, которые были слышны в городе в ночь на 18 июля, подчеркнул Развожаев. Глава города призвал доверять только официальной информации.

Ранее семейная пара погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в районе хутора Церковного в Белгородском районе. Запущенный украинскими формированиями FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором в тот момент находилась молодая пара.

В ночь на 16 июля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в поселке Коренево Курской области. В результате атаки в одном из технологических цехов завода вспыхнул пожар.