В Черном море уничтожены 10 безэкипажных катеров, следовавших к Крыму

Фото: министерство обороны РФ

За ночь в акватории Черного моря уничтожили 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, сообщает Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве уточнили, что катера ликвидировали дежурными огневыми средствами.

Под утро в Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров. Жителей первой береговой линии призвали по возможности оставаться дома, укрывшись в комнатах без окон.

Российские военные этой ночью уже отразили попытку атаки надводного беспилотника в Севастополе. Безэкипажный катер противника был уничтожен.

До этого режим опасности атаки безэкипажных катеров был объявлен в Новороссийске в ночь на 3 июля. Тогда дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении города.