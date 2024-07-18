Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

Жителей первой береговой линии призвали по возможности оставаться дома, укрывшись в комнатах без окон.

Кравченко также напомнил о недопустимости съемки и публикации фото и видео с работой средств противовоздушной обороны (ПВО).

"Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!" – заключил глава Новороссийска.

Российские военные этой ночью уже отразили попытку атаки надводного беспилотника в Севастополе. Безэкипажный катер противника был уничтожен.

В последний раз режим опасности атаки безэкипажных катеров был объявлен в Новороссийске в ночь на 3 июля. Тогда дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении города.

После отражения атаки морской порт Новороссийска продолжал работу в штатном режиме. Судоходство в порту не было нарушено, какие-либо объекты не пострадали.