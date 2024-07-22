Двое мужчин ранены в результате атаки украинского БПЛА на село в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля и ранили двоих мужчин в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля. Ранены двое мужчин. В районе села Богун-Городок Борисовского района два автомобиля были атакованы дронами. Пострадали оба водителя", – написал он.

По словам губернатора, мужчины были доставлены в Борисовскую ЦРБ попутным транспортом. Одного из них отпустили на амбулаторное лечение, второго пострадавшего со множественными осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу.

Ранее Гладков сообщил о смерти подростка, который пострадал при ударе ВСУ по детской площадке в Шебекине 11 июля. Врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика на протяжении всей недели. Подросток получил серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды.