Два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА в Курске

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два жителя Курска пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, ночью российские системы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа. Падение обломков было зафиксировали на нескольких улицах Курска.

Двое жителей получили ранение и ожоги после падения обломков на улице Дружининской. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее говорилось, что силы противовоздушной обороны сбили этой ночью пять вражеских дронов над территорией Курской области. Власти региона посоветовали местным жителям не приближаться и не трогать обломки БПЛА в случае их обнаружения.

Позже стало известно о ликвидации еще четырех украинских беспилотника самолетного типа. На территории области продолжал действовать режим опасности атаки беспилотников.

Утром Минобороны сообщило, что всего за ночь над территорией Курской области сбили 11 БПЛА. Еще 3 дрона ликвидировали над Белгородской областью и 5 – над Крымом и акваторией Черного моря.