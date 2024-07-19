Еще один беспилотник ВСУ уничтожили в Курской области

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Еще один украинский беспилотник был уничтожен над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Еще один украинский БПЛА самолетного типа был сбит нашими бойцами. Спасибо ПВО!" – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Курской области в ночь на 19 июля. Спустя некоторое время в небе над регионом были сбиты шесть вражеских беспилотников.

Такое же предупреждение об атаке БПЛА продолжает действовать и в Белгородской области. Местных жителей призвали быть бдительнее на фоне объявленной опасности.