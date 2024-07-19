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02:43

Происшествия

Силы ПВО сбили шесть беспилотников над Курской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Он посоветовал местным жителям не приближаться и не трогать обломки дронов в случае их обнаружения. Лучше всего сообщить о находке по телефону 112.

Режим опасности атаки БПЛА был введен на территории Курской области в ночь на 19 июля. Аналогичное предупреждение было объявлено в Белгородской области.

Ранее семейная пара погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в районе хутора Церковного в Белгородском районе. Запущенный украинскими формированиями FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором в тот момент и находилась молодая пара.

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