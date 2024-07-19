Власти Курской области объявили в регионе опасность атаки БПЛА

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Опасность атаки беспилотников объявили на территории Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Аналогичный режим тревоги также был объявлен на территории Белгородской области. Местных жителей призвали быть бдительными на фоне объявленной опасности.

В ночь на 18 июля силы ПВО уничтожили в общей сумме 35 вражеских беспилотников над Крымом и Брянской областью, а также 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.