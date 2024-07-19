Средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Курской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили еще четыре украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил российских военнослужащих за проделанную работу.

Силы противовоздушной обороны уже сбили этой ночью пять вражеских дронов над территорией Курской области. Власти региона посоветовали местным жителям не приближаться и не трогать обломки БПЛА в случае их обнаружения.

На территории области продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.