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19 июля, 07:31

Происшествия

За ночь 19 БПЛА уничтожены над Курской, Белгородской областями, Крымом и Черным морем

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 19 беспилотников над территорией России, сообщает Минобороны РФ.

В частности, 11 дронов сбили над Курской областью, 3 дрона ликвидировали над Белгородской областью и еще 5 – над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее говорилось, что силы противовоздушной обороны сбили этой ночью 5 вражеских дронов над территорией Курской области. Власти региона посоветовали местным жителям не приближаться и не трогать обломки БПЛА в случае их обнаружения.

Позже стало известно о ликвидации еще 4 украинских беспилотника самолетного типа. На территории области продолжал действовать режим опасности атаки беспилотников.

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