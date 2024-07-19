За ночь 19 БПЛА уничтожены над Курской, Белгородской областями, Крымом и Черным морем

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 19 беспилотников над территорией России, сообщает Минобороны РФ.

В частности, 11 дронов сбили над Курской областью, 3 дрона ликвидировали над Белгородской областью и еще 5 – над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее говорилось, что силы противовоздушной обороны сбили этой ночью 5 вражеских дронов над территорией Курской области. Власти региона посоветовали местным жителям не приближаться и не трогать обломки БПЛА в случае их обнаружения.

Позже стало известно о ликвидации еще 4 украинских беспилотника самолетного типа. На территории области продолжал действовать режим опасности атаки беспилотников.