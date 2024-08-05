Мужчина погиб после атаки БПЛА по автобусу в белгородском селе Вязовое

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мужчина погиб после атаки украинского БПЛА по автобусу сельскохозяйственного предприятия в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), по словам главы Белгородской области, также ранил еще троих человек, которые передвигались в автобусе предприятия "АгроБелогорье". Сейчас их уже доставляют в больницу.

Ранее жительница белгородского Шебекина была ранена при ударе ВСУ. Она получила баротравму. Врачи на тот момент уже оказывали всю необходимую помощь.

