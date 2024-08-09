Движение пассажирского транспорта остановлено в Липецке

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Пассажирский транспорт в Липецке и Липецком округе не будет работать до отмены опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"В городе Липецке и Липецком МО в настоящий момент остановлено движение пассажирского транспорта. Движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности", – написал он.

Губернатор призвал жителей оставаться дома или в безопасном месте до отмены угрозы атаки БПЛА. Он также подчеркнул, что предприятиям и организациям не надлежит привлекать сотрудников к работе до отмены сигнала опасности, если в этом нет экстренной необходимости.

До этого в регионе был введен режим ЧС. Для обеспечения безопасности жителей проводится эвакуация населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка.

ВСУ начали массированную атаку беспилотников на Липецк в ночь на 9 августа. При падении БПЛА в регионе был поврежден объект энергетической инфраструктуры и зафиксированы нарушения энергоснабжения. Губернатор также сообщил о детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.