Фото: телеграм-канал "Липецк с огоньком"

Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Липецкую области выросло до 9, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Всех раненых доставили в больницы, где они получают необходимую медпомощь, уточнил глава области.

Дроны ВСУ совершили массированную атаку на Липецк в ночь на 9 августа. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры и зафиксированы перебои в системе энергоснабжения. Помимо этого, произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, а также возгорание на военном аэродроме.

Позже в Липецком округе был введен режим ЧС и произведена эвакуация жителей из населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. Для горожан подготовили пункты временного размещения в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни и транспорт. Всего под эвакуацию попали 416 домовладений. Также было отменено движение пассажирского транспорта.

Утром 9 августа режим угрозы атаки дронов был отменен и жителям разрешили возвращаться домой.

