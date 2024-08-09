Режим угрозы атаки БПЛА отменен в Липецке

Фото: МЧС Липецкой области

Режим угрозы атаки дронов отменили в Липецке и Липецком округе. О ситуации в регионе рассказал глава области Игорь Артамонов.

"На месте происшествия продолжают работать экстренные службы", – говорится в его телеграм-канале.

Артамонов пообещал, что транспорт начнет ходить в обычном режиме в ближайшее время, ограничения движения начинают снимать.

О массированной атаке беспилотников на Липецк стало известно в ночь на 9 августа. При падении БПЛА в Липецкой области был поврежден объект энергетической инфраструктуры и зафиксированы перебои в системе энергоснабжения. Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

На фоне напряженной обстановки в регионе установили режим ЧС. Началась эвакуация населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка, было остановлено движение общественного транспорта в Липецке и округе. По последним данным, в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек.

