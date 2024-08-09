Еще 9 пунктов временного размещения развернуто в Липецке

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Порядка 4,8 тысячи мест дополнительно были развернуты в девяти пунктах временного размещения (ПВР) в Липецке. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что в данный момент было ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка.

ВСУ начали массированную атаку беспилотников на Липецк в ночь на 9 августа. При падении БПЛА в Липецкой области был поврежден объект энергетической инфраструктуры и зафиксированы нарушения энергоснабжения. Губернатор также сообщил о детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

В регионе после этого был объявлен режим ЧС. Для обеспечения безопасности жителей проводится эвакуация населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В зону эвакуации попадают 416 домовладений, для них работают автобусы. В эвакуируемых населенных пунктах выставляются посты для охраны домов и имущества жителей.

