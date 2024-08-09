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09 августа, 08:09

Происшествия

Жителям Липецкого МО разрешили возвращаться домой после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Липецкая область"

Ранее эвакуированные на фоне атак дронов жители Липецкого округа могут возвращаться домой. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов, чьи слова приводятся в телеграм-канале областного правительства.

"Текущая ситуация нормализовалась. Отменены все уровни реагирования. <…> Принято решение нормализовать ситуацию, пустить транспорт пассажирский, отвезти людей в школы, на работу и так далее", – отметил он.

Украинские дроны атаковали Липецк в ночь на 9 августа. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры и зафиксированы перебои в системе энергоснабжения. По последним данным, в результате атаки пострадали 6 человек.

На территории региона был объявлен режим ЧС. Началась эвакуация населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка.

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