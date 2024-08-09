09 августа, 08:09Происшествия
Жителям Липецкого МО разрешили возвращаться домой после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал "Липецкая область"
Ранее эвакуированные на фоне атак дронов жители Липецкого округа могут возвращаться домой. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов, чьи слова приводятся в телеграм-канале областного правительства.
"Текущая ситуация нормализовалась. Отменены все уровни реагирования. <…> Принято решение нормализовать ситуацию, пустить транспорт пассажирский, отвезти людей в школы, на работу и так далее", – отметил он.
Украинские дроны атаковали Липецк в ночь на 9 августа. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры и зафиксированы перебои в системе энергоснабжения. По последним данным, в результате атаки пострадали 6 человек.
На территории региона был объявлен режим ЧС. Началась эвакуация населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка.
Силы ПВО сбили 28 БПЛА над четырьмя регионами РФ ночью