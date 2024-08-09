Режим ЧС отменен в Липецкой области

Фото: телеграм-канал "Игорь Артамонов"

Режим ЧС, введенный в Липецкой области после атаки беспилотников, отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Постановление подписал руководитель муниципалитета Давид Тодуа. Люди, эвакуированные в пункты временного размещения, уже вернулись в свои дома.

Дроны ВСУ совершили массированную атаку на Липецк в ночь на 9 августа. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры и зафиксированы перебои в системе энергоснабжения.

Помимо этого, произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, а также возгорание на военном аэродроме. Всего во время атаки пострадали девять жителей, которые в данный момент находятся в больницах.

Позже в Липецком округе был введен режим ЧС. Жителей населенных пунктов Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка эвакуировали в пункты временного размещения. Всего под эвакуацию подпали 416 домовладений. Также было отменено движение пассажирского транспорта.

Утром 9 августа режим угрозы атаки дронов был отменен и жителям разрешили вернуться домой.

Однако губернатор региона Игорь Артамонов отменил все развлекательные мероприятия. При этом он уточнил, что спортивные и семейные события будут проводить с обеспечением повышенных мер безопасности.

