Губернатор Липецкой области отменил все развлекательные мероприятия

Фото: телеграм-канал "Липецкая область"

Все развлекательные мероприятия отменены в Липецкой области после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

При этом спортивные и семейные события будут проводить с обеспечением повышенных мер безопасности, уточнил глава области.

"Уверен, все с пониманием к этому отнесутся. Враг бьет по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся", – заключил Артамонов.

Дроны ВСУ совершили массированную атаку на Липецк в ночь на 9 августа. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры и зафиксированы перебои в системе энергоснабжения. Помимо этого, произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, а также возгорание на военном аэродроме.

Позже в Липецком округе был введен режим ЧС и была произведена эвакуация жителей из населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. Для горожан подготовили пункты временного размещения в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни и транспорт. Всего под эвакуацию попали 416 домовладений. Также было отменено движение пассажирского транспорта.

Утром 9 августа режим угрозы атаки дронов был отменен и жителям разрешили возвращаться домой.

Всего во время атаки пострадали 9 жителей, которые в данный момент находятся в больницах, где они получают необходимую медпомощь.

