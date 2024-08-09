Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекине

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате обстрела четырех украинских БПЛА многоквартирного дома в городе Шебекино Белгородской области произошел пожар в нескольких квартирах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В данный момент сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. Пока за медицинской помощью никто не обращался, уточнил Гладков. Информация о последствиях уточняется.

Накануне из-за обстрела со стороны ВСУ в городе погиб один человек. Он скончался от полученных ранений в скорой помощи по дороге в больницу. Другой пострадавший мужчина был госпитализирован в городскую больницу № 2 для прохождения лечения.

До этого два человека получили ранения в селе Ясные Зори. Женщину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу Белгорода. Туда же был доставлен мужчина, который получил осколочные ранения.

