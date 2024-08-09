09 августа, 08:23Происшествия
Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекине
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
В результате обстрела четырех украинских БПЛА многоквартирного дома в городе Шебекино Белгородской области произошел пожар в нескольких квартирах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В данный момент сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. Пока за медицинской помощью никто не обращался, уточнил Гладков. Информация о последствиях уточняется.
Накануне из-за обстрела со стороны ВСУ в городе погиб один человек. Он скончался от полученных ранений в скорой помощи по дороге в больницу. Другой пострадавший мужчина был госпитализирован в городскую больницу № 2 для прохождения лечения.
До этого два человека получили ранения в селе Ясные Зори. Женщину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу Белгорода. Туда же был доставлен мужчина, который получил осколочные ранения.
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