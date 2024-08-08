Один человек погиб и один пострадал при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек погиб и еще один пострадал в результате обстрела украинскими военными города Шебекина в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, погибший скончался от полученных ранений в скорой помощи по дороге в больницу. В связи с этим глава региона выразил его родственникам искренние соболезнования.

Гладков также уточнил, что пострадавшего мужчину с ранением голени сейчас везут в городскую больницу № 2 для прохождения лечения, так как на месте ему оказали только первую медицинскую помощь.

Кроме того, как утверждает губернатор, из-за обстрела загорелись торговые модули на территории рынка. Сотрудники МЧС смогли оперативно потушить пожар. При этом еще в трех жилых домах было повреждено остекление.

Сейчас оперативные службы работают на местах, выясняя информацию о последствиях атаки со стороны ВСУ, подытожил Гладков.

Ранее двое человек были ранены в результате атаки ВСУ на село Ясные Зори Белгородского района. Так, женщину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу Белгорода. Туда же был доставлен мужчина, который получил осколочные ранения.

При этом в селе в результате прилетов снарядов и сбросов с БПЛА также были повреждены один частный дом и четыре автомобиля. Кроме того, город Шебекино в седьмой раз за сутки попал под обстрел ВСУ. Там, по словам губернатора, обошлось без пострадавших, в 6 частных домовладениях были выбиты окна, посечены фасады.

