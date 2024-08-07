Шесть человек пострадали при обстреле ВСУ Шебекино

Фото: телеграм-канал "Шёпот Шебекино"

Шебекино трижды попал под обстрел Вооруженных сил Украины. В результате двух обстрелов пострадали шесть мирных жителей, рассказал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он добавил, что три человека с различными осколочными ранениями доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

"Еще двое вызвали скорую помощь сами: по информации медицины катастроф, у одного мужчины осколочное ранение кисти, у второго – осколочные ранения грудной клетки и плеча. Всем оперативно оказана первая медицинская помощь, бригады скорой транспортируют всех пятерых пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода", – отметил Гладков.

Шестому пострадавшему помощь оказали на месте.

По предварительным данным, в городе после двух обстрелов выявлены различные повреждения в 10 МКД, здании храма и двух коммерческих объектах. Кроме того, осколками оказались повреждены 6 легковых автомобилей.

Информация о пострадавших и повреждениях после третьего обстрела, по словам Гладкова, пока не поступала.

5 августа жительница белгородского Шебекина была ранена при ударе ВСУ. В результате атаки, в трех многоквартирных домах было повреждено остекление, также загорелись четыре автомобиля. Еще в одном доме была повреждена газовая труба.