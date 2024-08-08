Гладков попросил жителей выехать из приграничного села Колотиловка из-за обстрелов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жителей села Колотиловка, расположенного в Краснояружском районе, попросили временно уехать в связи с участившимися обстрелами населенного пункта. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что вместе с главой района Андреем Миськовым прошел по улицам, проговорил с людьми, которые еще проживают в селе.

Гладков и Миськов также обсудили с гражданами необходимые меры поддержки. Так, по словам главы Белгородской области, многие попросили помочь вывезти имущество, а также покормить их собак и кур. В связи с этим он заявил, что поставил соответствующую задачу перед администрацией района: раз в день бойцы самообороны будут приходить и кормить домашних животных.

Одна из жительниц попросила помочь отпросить мужа с работы, поэтому Миськов позвонил работодателю и тот, в свою очередь, пошел навстречу. Благодаря этой поддержке со стороны властей семья сможет сегодня уехать из населенного пункта, уточнил глава региона.

Также Гладков посетил пункт временного размещения в Красной Яруге, где пообщался с людьми, планирующими выехать в Белгород. Как они рассказали ему, условия нахождения в ПВР хорошие.

"Понимаем переживания людей. Конечно же, страшно находиться под регулярными обстрелами. Но глава района, сотрудники администрации – на своих рабочих местах. И люди чувствуют эту поддержку. Очень хвалят жители главу села Татьяну Пронченко, которая прошла по каждому дому, пообщалась со всеми и все объяснила", – поделился губернатор.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал в результате обстрела украинскими военными города Шебекина в Белгородской области. По словам Гладкова, погибший скончался от полученных ранений в скорой помощи по дороге в больницу, а пострадавшего мужчину с ранением голени доставили в больницу для прохождения лечения.

Кроме того, двое человек были ранены в результате атаки ВСУ на село Ясные Зори Белгородского района. Так, женщину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу Белгорода. Туда же был доставлен мужчина, который получил осколочные ранения.

