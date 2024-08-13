Врачи достали осколок из позвоночника раненой в Лисичанске девочки

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Врачи Луганской республиканской детской клинической больницы прооперировали 12-летнюю девочку, которая получила ранения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в Лисичанске ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава республики Наталии Пащенко.

По ее словам, в ходе операции медики извлеки осколок из позвоночника ребенка. Девочка получила сквозное ранение левого легкого, уточнила Пащенко. В настоящее время пострадавшая еще остается в операционной. Врачи начали готовить ее к переводу в отделение реанимации.

Украинские солдаты обстреляли автобус с помощью боеприпаса кассетного типа днем 13 августа. При атаке ранения получил 31 человек, состояние 18 из которых врачи оценивают как тяжелое или крайне тяжелое. Два человека погибли.

Для эвакуации пострадавших привлекли около 10 бригад скорой помощи. При этом, помимо местных медиков, на место выезжали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР. Также к месту происшествия были направлены две бригады республиканской клинической больницы и еще одна реанимационная бригада.

