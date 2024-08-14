Алаудинов заявил, что ВСУ должны были взять АЭС в Курчатове 11 августа

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

ВСУ должны были взять АЭС в Курчатове 11 августа. Об этом в своем телеграм-канале заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что задача не была выполнена, добавив, что после этого Киев хотел выйти на переговоры с Москвой с ультиматумом.

Переговоров, где противник смог бы поставить ультиматум России, не будет, заявил Алаудинов.

При этом, как рассказал советник врио губернатора Курской области Роман Алехин, кризис в регионе миновал. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Каждый день сжигается 25–30 единиц техники, на одной Мартыновке Украина теряет по одной-две роты солдат", – сказал Алехин.

По его словам, ВСУ показали новую странную тактику, но "мобильную" и "быструю".

Сейчас в Курской области создается система, которая позволит лучше подготовиться к подобным кризисам, отметил Алехин.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Из-за атак украинских бойцов погибли как минимум 12 мирных жителей, ранены свыше 120 человек. Правительство России направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим.

Алаудинов ранее заявил, что ВСУ не контролируют город Суджа в Курской области. Вместе с тем в городе идут ежедневные боестолкновения, уточнил генерал-майор.

