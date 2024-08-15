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Если нынешние темпы продвижения ВС РФ сохранятся, то государственные органы Украины в скором времени покинут Покровск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление майора ВСУ в отставке Игоря Лапина.

Он предположил, что при таком сценарии в течение недели город покинут сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и судов.

Лапин также добавил, что российские войска за короткое время могут взять не только Покровск, но и выйти к административным границам Днепропетровской области.

Группировки войск "Центр" и "Юг" за июль освободили 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. При этом за прошлую неделю на донецком направлении также освобождены населенные пункты Тимофеевка и Веселое.

Владимир Путин заявил, что темпы продвижения ВС РФ, добровольцев и ветеранов по всему фронту увеличились в 1,5 раза. Российские силы наступают по всей линии боевого соприкосновения, благодаря чему потери наиболее боеспособных частей ВСУ драматически увеличиваются, добавил президент РФ.