Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили село Максимильяновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Освобождением занимались подразделения "Южной" группировки войск. Результата удалось достичь благодаря активным действиям со стороны российских военнослужащих, отметили в ведомстве.

Армия России также нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Орехово-Васильевка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Курахово, Ильинка и Катериновка. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 965 военнослужащих, гаубицу М777 производства США и две Д-30. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами.

Ранее армия России освободила населенные пункты Красный Яр в ДНР и Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Освободить Красный Яр удалось подразделениям группировки войск "Центр", а Невское – подразделениям группировки войск "Запад". Также ВС РФ поразили живую силу и технику пяти украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.