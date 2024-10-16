Бронетанковый завод в Николаеве приостановил работу после удара ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Работа бронетанкового предприятия, который находится на территории украинского города Николаева, приостановлена после атак со стороны российской армии. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, по заводу было нанесено несколько высокоточных ударов с применением пяти ракет.

"Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлены <...> уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков", – сказано в сообщении.

При этом, по данным министерства, также было уничтожено пять промышленных объектов на территории предприятия.

Ранее российская армия в зоне проведения СВО на Украине нанесла удар по объектам энергетики, которые обеспечивали действия украинских военнослужащих. Также ВС РФ поразили скопления живой силы ВСУ и военную технику в 146 районах. Удары, как уточнило ведомство, наносились с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

