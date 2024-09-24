Авиация РФ нанесла удар по предприятию, производящему двигатели для самолетов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская авиация за сутки поразила предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которое производило и обслуживало авиационные газотурбинные двигатели для самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны РФ.

Уничтожить ОПК удалось благодаря оперативно-тактической авиации, беспилотникам, ракетными войскам и артиллерии группировок войск российской армии. Также удары нанесли по объектам энергетической отрасли, обеспечивавших этот завод.

Кроме того, российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины, два цеха производства и пункт сборки беспилотников, склад горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Ранее российская армия поразила главный центр специальной радиосвязи разведки ВСУ. ВС РФ ударили по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины и нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

До этого также были уничтожены аэродромная инфраструктура и цех сборки БПЛА ВСУ.

