ТАСС: серия взрывов прозвучала в Киеве и других регионах Украины

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Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

Согласно данным местных СМИ, в Киеве прозвучало не менее трех серий взрывов. Также сообщается о взрывах в Кривом Роге, Киеве, Житомире, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Черниговской областях, а также в городе Лубны Полтавской области.

Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины.

Ранее стало известно, что в период с 12 по 18 октября российская армия произвела 36 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам. Целями ударов стали предприятия ВПК, энергетические объекты, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения дронов, склады с боеприпасами и техникой, а также позиции ВСУ, иностранных наемников и национальных формирований.

