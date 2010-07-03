Туристы начали массово покидать Шри-Ланку

Туристы начали в спешке покидать Шри-Ланку после серии терактов, которые произошли на острове 21 апреля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По словам председателя управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомеса, у него пока нет точных данных о числе туристов, покидающих страну, но счет может идти на "тысячи". Поездки на остров отменяют индийские туроператоры, отмечает Bloomberg. При этом в прошлом году именно Индия лидировала по количеству туристов, посещающих Шри-Ланку.
Как подчеркнул управляющий Центрального банка Шри-Ланки Индраджит Кумарасвами, сфера туризма, несомненно, понесет урон, но оценивать его масштабы и влияние на экономику страны "пока еще рано". По данным Bloomberg, туриндустрия дает 5% ВВП Шри-Ланки.
В то же время исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова уточнила РИА Новости, что в российских турагентствах пока не зафиксировали ни одного отказа от туров на Шри-Ланку. Она пояснила, что Шри-Ланка не входит в число массовых направлений для российских туристов, хотя турпоток в эту страну растет.
21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Первые шесть из них прогремели в трех храмах и трех отелях, седьмой – в зоопарке, а восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Еще одна бомба была обезврежена на дороге недалеко от аэропорта Бандаранаике. Кроме того, полиция обнаружила 87 детонаторов на автобусной станции Bastian Mawatha в окрестностях Коломбо.
В результате терактов погибли 290 человек. Еще около 500 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть иностранцы, в том числе граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Китая, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Многие туристы прибыли на остров, чтобы отметить в экзотическом месте Пасху. Согласно данным посольства РФ на Шри-Ланке, россиян среди погибших и пострадавших нет. Однако российским туристам рекомендовали не посещать Коломбо.
В преступлениях обвинили группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". Задержаны 24 человека.
Число жертв террористической атаки на Шри-Ланке возросло до 290 человек
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