Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 290 человек

Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 290 человек, количество пострадавших – около 500, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 215 погибших и 450 пострадавших.
В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой – в зоопарке на западе острова, восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо.
Еще одну бомбу обезвредили на дороге недалеко от международного аэропорта Бандаранаике. Главной целью атаки стали местные христиане.
По последним данным, среди погибших были граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании.
Россиян среди погибших и пострадавших нет. В посольстве рекомендовали воздержаться от поездок в Коломбо.
Сотрудники полиции задержали 13 подозреваемых в подготовке взрывов. Также был обнаружен грузовой автомобиль, который могли использовать террористы.
Ранее министр обороны страны Руван Вийеварден заявил, что организаторы взрывов установлены.
По версии Daily Mirror взрывы могли быть результатом атаки террористов-смертников. Расследованием трагедии будет заниматься специальный комитет. Его создадут после распоряжения президента страны Майтрипала Сирисена.
В настоящий момент в стране введен комендантский час.
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