РСТ не прогнозирует падения турпотока на Шри-Ланку

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин не считает, что турпоток на Шри-Ланку, где 21 апреля произошла серия взрывов, снизится.
"Предупреждений МИДа о непосещении этой страны нет, поэтому те, кто пожелает расторгнуть договор, расторгнут его в стандартном порядке. Основные туры забронированы на майские праздники. Сейчас только "регулярка" либо с пересадками", – цитирует Агентство "Москва" эксперта. Он отметил, что отказов от предстоящих туров пока не поступало.
Он словам Барзыкина, в настоящий момент на острове находятся чуть больше 100 российских туристов – никто из них не пострадал.
В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой – в зоопарке на западе острова, восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обезвредили на дороге недалеко от международного аэропорта Бандаранаике.
По меньшей мере 290 человек погибли и еще около 500 получили ранения. Среди пострадавших есть иностранцы. Многие прибыли на остров туристами, чтобы отметить Пасху в экзотическом месте. В преступлениях обвинили группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".
Москва соболезнует родным погибших – жители российской столицы несут цветы и свечи к посольству республики, а Останкинская башня накануне погасила свои огни.
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