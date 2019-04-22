Власти Шри-Ланки назвали виновника терактов

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Власти Шри-Ланки обвинили группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" в совершении серии терактов во время католического пасхального воскресенья, сообщает Bloomberg.

Об этом объявила министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе, в свою очередь, отметил, что Шри-Ланке необходима помощь иностранных спецслужб, чтобы выявить возможные зарубежные связи экстремистской группировки.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой – в зоопарке на западе острова, восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

Еще одну бомбу обезвредили на дороге недалеко от международного аэропорта Бандаранаике. Главной целью атаки стали местные христиане. Погибли 290 человек, количество пострадавших – около 500. По последним данным, среди жертв были граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. Россиян среди погибших и пострадавших нет. В посольстве рекомендовали воздержаться от поездок в Коломбо.

Сотрудники полиции задержали 13 подозреваемых в подготовке взрывов. Также был обнаружен грузовой автомобиль, который могли использовать террористы.

Ранее министр обороны страны Руван Вийеварден заявил, что организаторы взрывов установлены. В настоящий момент в стране введен комендантский час.