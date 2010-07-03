Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на Шри-Ланку

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Российский МИД призвал граждан воздержаться от поездок на Шри-Ланку. Сообщение появилось на сайте ведомства.

В министерстве пояснили, что поездки стоит отложить до "нормализации ситуации".

"Тем, кто не может отказаться от поездки или уже находится в стране, советуем проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей", – сказано в сообщении.

В МИД уточнили, что в стране, где накануне произошла серия взрывов, ввели усиленные меры безопасности. Вместе с полицейскими за порядком следят военные. Делается все для установления и задержания организаторов и исполнителей терактов.

По уточненным данным, жертвами трагедии стали 290 человек, включая более 30 иностранцев. Россиян среди пострадавших нет.

Шесть взрывов прогремели утром 21 апреля. Во время празднования католической Пасхи террористы атаковали три церкви в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо и три пятизвездочных отеля: "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери".

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Позже произошли еще два взрыва. Седьмой хлопок раздался в Дехивале – рядом с зоологическим садом, а восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.

Теракты унесли жизни троих местных полицейских, а также граждан Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Китая, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании.

Вскоре рядом с международным аэропортом Бандаранаике нашли и обезвредили взрывное устройство.

В тот же день правительство Шри-Ланки провело экстренное заседание. Министр обороны Руван Вийеварден заявил, что организаторы произошедших взрывов установлены.

В преступлениях обвинили группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". Задержаны 24 человека.

В понедельник, 22 апреля, произошел еще один взрыв. Устройство сработало в Коломбо недалеко от церкви. ЧП произошло, когда саперы пытались обезвредить бомбу в грузовике. Информация о пострадавших уточняется.