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20:58

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путевок на Шри-Ланку

туризм происшествия

20:58

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Фото: ТАСС/Eranga Jayawardena/AP

Ростуризм посоветовал туристам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам – приостановить продажу путевок на остров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В целях безопасности российских граждан призвали отложить поездки на Шри-Ланку до нормализации обстановки. Туристам, которые уже находятся на острове, Ростуризм рекомендует быть предельно осторожными и не покидать отель за исключением организованного трансфера в аэропорт.

Российским туроператорам и турагентам напомнили о необходимости в такой ситуации "приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Шри-Ланке". Туроператоров обязали информировать клиентов, которые приобрели или планируют приобрести турпутевки, о правилах изменения или расторжения договора.

Ранее МИД РФ также рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку после серии терактов.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремело несколько взрывов. Шесть терактов произошли в храмах и отелях, седьмой – в зоопарке, восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Взрывы унесли жизни 290 человек. Еще около 500 человек получили ранения.

В террористических атаках обвинили группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". В рамках расследования были задержаны 24 человека.

МИД Шри-Ланки опубликовал список иностранных граждан, погибших во время серии взрывов в стране. Большинство из них оказались поданными Великобритании.

Туристы начали массово покидать Шри-Ланку

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