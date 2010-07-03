Большинство погибших на Шри-Ланке иностранцев были гражданами Великобритании

Фото: ТАСС/M.A. PUSHPA KUMARA/EPA

МИД Шри-Ланки опубликовал список иностранных граждан, погибших во время серии взрывов в стране. Как сообщается на сайте ведомства, большинство погибших – граждане Соединенного Королевства.

Среди жертв терактов, которые произошли на Шри-Ланке 21 апреля, также оказалась выходцы из Китая, Франции, Португалии, Индии, Бангладеш, Японии, Нидерландов, Саудовской Аравии, Испании, Турции, Австралии и США. По данным МИД страны, 17 иностранцев получили ранения и сейчас находятся в больницах Коломбо. Еще 14 граждан зарубежных стран числятся пропавшими без вести.

Серия взрывов произошла на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля. Шесть взрывов прогремели в храмах и отелях, седьмой – в зоопарке, а восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Одну бомбу обезвредили недалеко от аэропорта Бандаранаике. А на автостанции Bastian Mawatha в окрестностях Коломбо обнаружили 87 детонаторов.

Жертвами терактов стали 290 человек. Около 500 получили ранения. В террористических атаках обвинили группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". Задержаны 24 человека.

В управлении по развитию туризма Шри-Ланки сообщили, что после серии терактов туристы в массовом порядке покидают страну. Как уточнил глава управления, речь идет о тысячах отдыхающих. МИД РФ посоветовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку. Путешествия на этот остров рекомендовали отложить до "нормализации ситуации".