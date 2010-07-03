При расследовании терактов на Шри-Ланке задержаны 24 человека

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Двадцать четыре человека были арестованы на Шри-Ланке в связи с серией взрывов, которые прогремели в стране в день католической Пасхи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунасекару.

Министр обороны Руван Виджевардена ранее описал взрывы как теракт религиозных экстремистов. Большинство взрывов совершили террористы-смертники.

В минувшее воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремело несколько взрывов. Из них шесть произошли в трех храмах и трех отелях страны, седьмой – в зоопарке на западе страны, восьмой – в ЖК в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обезвредили на дороге недалеко от международного аэропорта Бандаранаике.

Погибли 290 человек и около 500 пострадали. По последним данным, среди погибших были граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. Россиян среди погибших и пострадавших нет.

