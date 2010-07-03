Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 321

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Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 321, сообщает телеканал News 1st. Еще более 520 человек пострадали.

Ранее сообщалось о 310 погибших и 480 пострадавших. 23 апреля объявлено на Шри-Ланке днем траура по погибшим.

Также возросло число подозреваемых, задержанных по делу о взрывах. Всего задержаны 40 человек. В их число входят водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Серия взрывов произошла на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля. Шесть взрывов прогремели в храмах и отелях, седьмой – в зоопарке, а восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Одну бомбу обезвредили недалеко от аэропорта Бандаранаике. А на автостанции Bastian Mawatha в окрестностях Коломбо обнаружили 87 детонаторов.

В понедельник, 22 апреля, произошел еще один взрыв. Устройство сработало в Коломбо недалеко от церкви. ЧП произошло, когда саперы пытались обезвредить бомбу в грузовике.

В террористических атаках обвинили группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".

МИД Шри-Ланки опубликовал список иностранных граждан, погибших во время серии взрывов в стране. Как сообщается на сайте ведомства, большинство погибших – граждане Соединенного Королевства.

Среди жертв терактов также оказалась выходцы из Китая, Франции, Португалии, Индии, Бангладеш, Японии, Нидерландов, Саудовской Аравии, Испании, Турции, Австралии и США. По данным МИД страны, 17 иностранцев получили ранения и сейчас находятся в больницах Коломбо. Еще 14 граждан зарубежных стран числятся пропавшими без вести. Россиян среди погибших и пострадавших нет.

В управлении по развитию туризма Шри-Ланки сообщили, что после серии терактов туристы в массовом порядке покидают страну. Как уточнил глава управления, речь идет о тысячах отдыхающих. МИД РФ посоветовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку. Путешествия на этот остров рекомендовали отложить до "нормализации ситуации".