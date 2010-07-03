Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 359 человек

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Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 359 человек. Об этом сообщает портал Ada Derana со ссылкой на представителя пресс-службы полиции.

21 апреля на острове произошли восемь взрывов. Они раздались в трех храмах и трех отелях страны, а также зоопарке и жилом комплексе в пригороде Коломбо.

Среди погибших десятки иностранцев. Травмы получили более 520 человек. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство".

Власти задержали 40 подозреваемых. Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а тем, кто уже купил туры, пообещали вернуть деньги.