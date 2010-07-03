Глав спецслужб Шри-Ланки уволят после терактов

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В ближайшие сутки президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сменит глав спецслужб и полицейского департамента. Его заявление привел местный новостной портал Ada Derana.

Политик выразил уверенность, что после реорганизации сектора безопасности террористическую угрозу удастся сдержать с помощью зарубежной экспертизы.

Сирисена добавил, что ФБР и Интерпол отправят экспертов, которые помогут в проведении расследования. Он подчеркнул, что силовые ведомства заранее не предупредили о готовящихся терактах.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Шесть раздались в трех храмах и трех отелях страны, седьмой – на западе острова, а восьмой – в пригороде Коломбо.

Число жертв, по последним данным, возросло до 321. Среди погибших десятки иностранцев. Травмы получили более 520 человек.

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а тем, кто уже купил туры, пообещали вернуть деньги.

Ранее запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию взрывов.

