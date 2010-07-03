На Шри-Ланке 15 человек погибли при перестрелке

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Тела по меньшей мере 15 человек нашли в одном из домов на востоке Шри-Ланки.

Как сообщает агенство Reuters, ранее там произошла перестрелка. Отмечается, что среди погибших шесть детей. Других подробностей не приводится.

26 апреля на Шри-Ланке прогремели три взрыва. Это случилось в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию.

В минувшее воскресенье в стране произошла серия терактов. За один день в разных городах прогремело восемь взрывов. Теракт унес жизни порядка 250 человек.

В атаках участвовали девять террористов-смертников – местных жителей. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".