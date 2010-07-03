Трех человек с килограммом взрывчатки задержали у станции на Шри-Ланке

Фото: ТАСС/Manish Swarup

Рядом с железнодорожной станцией города Коломбо на Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой. Об этом сообщает местный портал News First, ссылаясь на представителя флота страны.

У задержанных забрали один килограмм взрывчатого вещества С-4.

Ранее 26 апреля на Шри-Ланке прогремели три взрыва. Это случилось в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию. Сведений о погибших не поступало.

В минувшее воскресенье в стране произошла серия терактов. За один день в разных городах прогремело восемь взрывов. Погибли 359 человек, включая 40 иностранцев.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".

