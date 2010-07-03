На Шри-Ланке задержаны шесть человек по подозрению в причастности к теракту

Службы безопасности Шри-Ланки в ночь на пятницу, 26 апреля, задержали шесть человек по подозрению в причастности к серии террористических атак в прошлое воскресенье. Об этом сообщает местное издание Ada Derana.
Задержания проводились в трех различных районах Шри-Ланки. Задержанные выдавали себя за бизнесменов. Ожидается, что им скоро предъявят обвинения официально.
Крупнейшая в истории страны серия терактов произошла на Шри-Ланке 21 апреля. Это произошло на католическую Пасху. Взрывы прогремели в храмах, отелях, в зоопарке и жилом комплексе в пригороде Коломбо. Пострадали более 500 человек. Погибли 359 человек, в том числе 40 иностранных граждан.
В атаках участвовали 9 террористов-смертников – местных жителей. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
Сейчас задержаны уже более 60 человек, причастных к массовому теракту. В стране ввели повышенные меры безопасности. Руководство РФ призвало россиян воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а тем, кто уже купил туры, пообещали вернуть деньги.
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